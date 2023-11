Este é o boletim do tempo para a cidade de Palmas (TO) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 30°C e 35°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 23°C e 25°C. O tempo será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns dias. Fique atento às condições do tempo e mantenha-se protegido do sol.