Este é o resumo do tempo em Palmas (TO) para a próxima semana: a temperatura variará entre 25°C e 41°C, com sensação térmica quente e muito quente. Não há previsão de chuva para os próximos dias. O índice UV estará muito alto, indicando a necessidade de proteção contra a radiação solar. A umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo um pouco úmido. Esteja preparado para o tempo quente e aproveite a semana!