Este é o relatório do tempo para a cidade de Osório (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 19°C e 28°C, com momentos de frio e calor. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, com uma probabilidade variando entre 48% e 87%. O vento irá soprar em diferentes direções e com velocidades entre 1 km/h e 16 km/h. O índice UV variará entre 2,5 e 6,4, indicando baixos e altos níveis de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 64% e 100%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar um tempo variado e instável em Osório (RS) durante a próxima semana.