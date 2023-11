Para esta terça-feira, 21 de novembro de 2023, em Osório (RS), a temperatura variará entre 17°C e 33°C, indicando um dia de primavera bastante quente. Prepare-se para um tempo instável, com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja atento às mudanças no tempo e aproveite as oportunidades de se refrescar durante as chuvas.