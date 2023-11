Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Natal (RN): 11/11/2023 (Primavera) com temperatura máxima de 31°C e mínima de 25°C, e 12/11/2023 (Primavera) com temperatura máxima de 30°C e mínima de 25°C. O tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde, e na noite o tempo ficará aberto. O vento terá velocidade entre 17 km/h e 29 km/h, soprando no sentido Leste-Sudeste. Há uma probabilidade de chuva de 22% no sábado e 9% no domingo, com um total de 1mm em ambos os dias. A umidade relativa do ar variará entre 56% e 83%, deixando o tempo bastante úmido. Lembre-se de se hidratar e proteger-se do sol!