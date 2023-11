Este é o boletim do tempo para a cidade de Natal (RN) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima será de 30°C, enquanto a temperatura mínima será de 25°C. O tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde e noite. O índice UV será extremamente alto, e a umidade relativa do ar deixará o ar bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Natal na próxima semana.