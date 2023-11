Este é o boletim do tempo para a cidade de Natal (RN) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 25°C e 31°C, com sensação térmica entre 25°C (quente) e 34°C (muito quente). Não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar variará entre 55% e 89%, deixando o tempo úmido. Fique atento aos cuidados com a saúde e proteja-se dos raios UV!