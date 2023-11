Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Maceió (AL). Nos dias 11 e 12/11/2023, durante a primavera, a temperatura variará entre 23°C e 31°C. Serão dias quentes, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde. Não se esqueça de se proteger do sol e de se manter hidratado durante o dia!