Este é o panorama do tempo para a cidade de Macapá (AP) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima oscilará entre 33°C e 35°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 24°C e 26°C. O tempo será quente e úmido, com sensação térmica que pode chegar a 43°C em alguns dias. O vento sopra em direção ao Nordeste, com velocidades entre 12 km/h e 21 km/h. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Fique atento às recomendações de proteção contra o sol e hidrate-se bem.