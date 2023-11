Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana em Lajeado (RS): na sexta-feira (25/11) a temperatura variará entre 15°C e 25°C, com máxima de 25°C e mínima de 15°C, já no sábado (26/11) a temperatura oscilará entre 17°C e 28°C, com máxima de 28°C e mínima de 17°C. Ambos os dias serão de primavera e não há previsão de chuva. Esteja preparado para as variações de temperatura e aproveite o fim de semana!