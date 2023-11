Para esta segunda-feira (13/11/2023) em Lajeado (RS), a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 20°C, caracterizando um dia de primavera. Esteja preparado para um tempo instável e chuvoso ao longo do dia, com probabilidade de chuva de 94% e um total de chuva de 50mm. O vento irá soprar em direção ao Sudeste, com velocidade máxima de 7 km/h. O índice UV máximo será de 2,6, indicando baixos níveis de radiação UV. A umidade relativa do ar ficará entre 76% e 98%, deixando o ar bastante úmido. Mantenha-se informado sobre as condições do tempo locais.