Este é o boletim do tempo para João Pessoa (PB) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura variará entre 24°C e 31°C, com sensação térmica entre 22°C (suave) e 30°C (muito quente). O tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. Não há previsão de chuva para os dias 9 e 10 de novembro. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana com cuidado.