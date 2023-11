Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de João Pessoa (PB) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima variará entre 30°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 25°C. O tempo será de primavera, com umidade relativa do ar variando entre 58% e 87%. O vento terá velocidade entre 14 km/h e 28 km/h, soprando predominantemente na direção Leste. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!