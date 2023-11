Este é o relatório do tempo para a cidade de João Pessoa (PB) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 24°C e 32°C no dia 13/11/2023, entre 25°C e 32°C no dia 14/11/2023, entre 26°C e 32°C no dia 15/11/2023, entre 25°C e 31°C no dia 16/11/2023, e entre 24°C e 31°C no dia 17/11/2023. O tempo será predominantemente ensolarado, com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite em alguns dias. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o tempo agradável da primavera em João Pessoa (PB).