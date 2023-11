Em João Pessoa (PB), nesta sexta-feira, a temperatura variará entre 24°C e 32°C, durante a primavera. A cidade terá um dia quente e ensolarado, com ventos soprando em direção ao Leste e umidade relativa do ar variando entre 53% e 76%. Não há previsão de chuva para este dia. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado durante o dia.