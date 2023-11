Este é o panorama do tempo para a cidade de Ijuí (RS) na próxima semana: a temperatura variará entre 12°C e 31°C, com dias de sol e chuva rápida durante o dia e na noite. As condições do tempo são típicas da primavera, com umidade elevada e índices moderados de radiação UV. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o que a cidade tem a oferecer.