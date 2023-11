Este é o boletim meteorológico para a cidade de Guaíba (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 14°C e 31°C, com chuvas previstas em alguns dias. A primavera trará dias quentes e úmidos, com temperaturas máximas de 26°C, 31°C, 28°C, 31°C e 24°C, respectivamente. Esteja preparado para as variações de temperatura e para a possibilidade de chuva. Mantenha-se informado e proteja-se adequadamente.