Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Gravataí (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 21°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 13°C e 20°C. Haverá sol com muitas nuvens, chuvas e possibilidade de trovoadas em alguns dias. Esteja preparado para as mudanças no tempo e mantenha-se protegido.