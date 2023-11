Este é o relatório do tempo para a cidade de Gravataí (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará de 18°C a 27°C, com destaque para a quarta-feira, quando a sensação térmica pode chegar a 30°C. Ao longo da semana, podemos esperar chuvas passageiras, períodos de nublado e possibilidade de garoa. As velocidades do vento variarão entre 1 km/h e 16 km/h, soprando em diferentes direções. A umidade relativa do ar será elevada, variando entre 64% e 99%. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido e instável.