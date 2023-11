Confira a previsão do tempo para Gramado (RS) neste fim de semana. No sábado (11/11/2023), durante a primavera, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 17°C. Já no domingo (12/11/2023), também durante a primavera, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 18°C. Esteja preparado para um tempo instável, com sol e algumas nuvens, além de probabilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. Aproveite o seu fim de semana!