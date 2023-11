Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Goiânia (GO). No sábado (4/11/2023) e domingo (5/11/2023), durante a primavera, a temperatura variará entre 22°C e 30°C. Prepare-se para um tempo bastante úmido, com pancadas de chuva previstas para a tarde e noite. Não se esqueça de se proteger do sol forte, pois a sensação térmica pode chegar a 35°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o fim de semana!