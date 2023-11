Confira a previsão do tempo para Goiânia (GO) na próxima semana. Durante toda a semana, a temperatura máxima variará de 38°C a 40°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 22°C e 24°C. O tempo será quente e seco, com sensação térmica ainda mais elevada. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado durante o dia.