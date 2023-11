Para esta quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023, em Goiânia (GO), a temperatura variará entre 22°C e 31°C, indicando a chegada da primavera. Prepare-se para um dia com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. Esteja sempre preparado para as mudanças no tempo e aproveite o dia na cidade de Goiânia (GO).