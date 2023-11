Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Frederico Westphalen (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 12°C e 32°C, com destaque para o dia 9/11/2023, quando a temperatura máxima poderá chegar a 32°C. Há previsão de chuvas em alguns dias, com destaque para o dia 8/11/2023. Fique atento às condições do tempo e se prepare para aproveitar a semana!