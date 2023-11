Para esta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, em Frederico Westphalen (RS), o tempo estará ameno, com temperatura variando entre 16°C e 26°C. A cidade estará na estação da primavera, com previsão de chuva forte e trovoada durante todo o dia. Esteja preparado para enfrentar um dia chuvoso e com temperaturas elevadas.