Em Frederico Westphalen (RS), nesta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, durante a primavera, a temperatura variará entre 18°C e 23°C. O tempo será nublado com chuva forte durante todo o dia, com a chuva diminuindo de intensidade na noite. Esteja preparado para as condições do tempo e não se esqueça de se proteger adequadamente.