Este artigo apresenta a previsão do tempo para Fortaleza (CE) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 32°C e 33°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 25°C e 26°C. A umidade relativa do ar será elevada, variando entre 59% e 92%. O sol estará presente na maior parte dos dias, mas pancadas de chuva podem ocorrer em alguns momentos. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se do sol intenso.