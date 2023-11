Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em Florianópolis (SC). Na sexta-feira (4/11), primeiro dia do final de semana, a cidade terá um tempo ameno de primavera, com temperatura variando entre 15°C e 26°C. Já no domingo (5/11), a temperatura, em singular, variará de 14°C a 24°C, também com tempo ameno de primavera. Esteja preparado para um final de semana seco e com ventos moderados, mas com alta radiação UV.