Para esta quinta-feira, 23 de novembro de 2023, em Florianópolis (SC), o tempo será de primavera, com temperatura máxima de 26°C e mínima de 20°C. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, indicando um tempo ameno e agradável. Esteja preparado para períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Fique atento às condições do tempo locais para se manter informado.