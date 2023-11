Esteio (RS) terá uma semana com variações de temperatura durante a primavera. Entre os dias 20 e 24 de novembro, a temperatura máxima irá variar de 21°C a 32°C, enquanto a temperatura mínima irá variar de 14°C a 21°C. Haverá sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, além de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Fique atento às condições do tempo e se proteja do sol e da chuva.