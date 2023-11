Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Erechim (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 11°C e 31°C, com destaque para a quarta-feira (8/11/2023), quando a máxima será de 27°C e a mínima de 15°C. Há possibilidade de chuva em alguns dias, com destaque para a sexta-feira (10/11/2023), quando a probabilidade de chuva é de 66%. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o melhor da primavera em Erechim (RS).