Em Eldorado do Sul (RS), nesta terça-feira (21/11/2023) de primavera, a temperatura variará entre 16°C e 32°C. Prepare-se para um dia quente e ensolarado, mas com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor que a estação tem a oferecer.