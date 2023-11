Confira as previsões do tempo para Eldorado do Sul (RS) nesta terça-feira (14 de novembro de 2023), durante a estação da primavera. A temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 19°C, indicando uma variação térmica moderada. Esteja preparado para enfrentar um tempo chuvoso, com previsão de temporal pela manhã e possibilidade de garoa durante a noite.