Este é o boletim do tempo para a cidade de Cuiabá (MT) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 34°C e 38°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 24°C e 27°C. Haverá sol com aumento de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. O vento irá soprar em direção ao Nordeste, Norte-Nordeste e Sudeste, com velocidade entre 3 km/h e 18 km/h. A probabilidade de chuva será de 18% a 27%, com um total de 1mm a 10mm. O índice de UV será alto, variando de 2,8 a 10,2, e a umidade relativa do ar estará entre 42% e 95%, tornando o tempo úmido. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Cuiabá.