Este é o panorama do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 17°C e 29°C, com destaque para a quarta-feira, dia 8 de novembro, quando a máxima poderá chegar a 25°C. Na quinta-feira, há previsão de chuva a qualquer hora do dia, enquanto na sexta-feira, o tempo ficará nublado com possibilidade de chuva. Esteja preparado para as mudanças no tempo e mantenha-se informado.