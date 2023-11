Para este dia em Caxias do Sul (RS), que é uma sexta-feira de primavera em 1 de dezembro de 2023, a temperatura variará entre 20°C e 30°C. A cidade terá um tempo agradável, com temperaturas amenas durante a noite e calor durante o dia. Esteja preparado para um dia quente e seco, proteja-se do sol e mantenha-se hidratado.