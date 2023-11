Para esta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, em Caxias do Sul (RS), o tempo estará ameno, com a temperatura variando entre 19°C e 21°C. A cidade estará na primavera, estação que se caracteriza por temperaturas mais amenas e chuvas frequentes. Esteja preparado para um dia com possibilidade de chuva e temperaturas amenas em Caxias do Sul (RS) nesta quinta-feira.