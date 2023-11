Este é o boletim meteorológico para a cidade de Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima variará entre 22°C e 26°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 16°C e 20°C. Na segunda-feira, o tempo será severo, com chuva forte e trovoadas durante todo o dia. Na terça-feira, teremos sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Na noite o tempo fica firme. Na quarta-feira, teremos sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Na quinta-feira, teremos sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Na noite as nuvens diminuem devagar. Mantenha-se informado sobre as condições do tempo e esteja preparado para as mudanças no tempo.