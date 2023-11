Este é o relatório do tempo para a cidade de Canoas (RS) na próxima semana. Na segunda-feira (6/11/2023), a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 13°C, com sensação térmica variando entre frio e quente. Na terça-feira (7/11/2023), a temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 14°C, com sensação térmica variando entre suave e muito quente. Na quarta-feira (8/11/2023), a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 18°C, com sensação térmica variando entre suave e muito quente. Na quinta-feira (9/11/2023), a temperatura máxima será de 34°C e a mínima de 21°C, com sensação térmica variando entre suave e muito quente. Na sexta-feira (10/11/2023), a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 19°C, com sensação térmica variando entre suave e suave. Esteja preparado para uma semana com variação de temperatura e possibilidade de chuva em alguns dias.