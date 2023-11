Este artigo apresentou as previsões do tempo para a cidade de Canoas (RS) ao longo da próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 13°C e 32°C, com destaque para o dia 21/11/2023, quando a temperatura máxima poderá chegar a 32°C. Há previsão de chuva em alguns dias, mas também teremos períodos de sol com muitas nuvens. Esteja preparado para as variações de temperatura e para a possibilidade de chuva.