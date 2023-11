Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Canoas (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima ficará entre 23°C e 27°C, enquanto a temperatura mínima variará de 17°C a 21°C. Os dias serão marcados por sol com algumas nuvens, chuva passageira e possibilidade de garoa. Na noite, as nuvens diminuem devagar. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido, com índices moderados de radiação UV e ventos soprando em direção ao Sudeste, Sul e Nordeste. A probabilidade de chuva varia entre 40% e 85%, com um total de chuva de 3mm a 50mm.