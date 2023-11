Este é o panorama do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Na primavera, a temperatura variará entre 12°C e 29°C, com destaque para a variação térmica no decorrer dos dias. O tempo será marcado por sol e aumento de nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva em alguns momentos. A umidade relativa do ar estará elevada, proporcionando uma sensação de umidade. Esteja preparado para um tempo instável e proteja-se dos raios solares intensos.