Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 17°C e 27°C, com dias frios e outros mais quentes. Na segunda-feira, a máxima será de 23°C e a mínima de 17°C. Na terça-feira, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 17°C. Na quarta-feira, a máxima será de 26°C e a mínima de 18°C. Na quinta-feira, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 19°C. Na sexta-feira, a máxima será de 27°C e a mínima de 17°C. Mantenha-se atualizado sobre as condições meteorológicas e aproveite a primavera em Canela (RS).