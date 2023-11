Este é o panorama do tempo para Campo Grande (MS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura máxima varia entre 38°C e 43°C, enquanto a mínima varia entre 25°C e 26°C. Haverá sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva na tarde e muitas nuvens na noite em alguns dias, mas em outros, o tempo ficará aberto e sem previsão de chuva. O vento sopra com intensidade fraca a moderada, variando entre 1 km/h e 25 km/h, predominando nas direções Noroeste, Sul e Oeste. A umidade relativa do ar varia entre 18% e 75%, deixando o ar mais seco ou um pouco mais úmido. Esteja preparado para enfrentar o calor intenso e a exposição prolongada ao sol, utilizando protetor solar e hidratando-se constantemente.