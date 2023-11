Este é o relatório do tempo para a cidade de Cambará do Sul (RS) para a próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará de 8°C a 30°C. Na segunda-feira, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 8°C. Na terça-feira, a temperatura máxima será de 26°C e a mínima de 10°C. Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 10°C. Na quinta-feira, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 14°C. Na sexta-feira, a temperatura máxima será de 20°C e a mínima de 13°C. Esteja preparado para uma semana com variações de temperatura, chuvas e altos níveis de radiação UV.