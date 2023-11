Este é o panorama do tempo para a cidade de Cambará do Sul (RS) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará entre 10°C e 20°C no dia 20/11/2023, entre 11°C e 26°C no dia 21/11/2023, entre 13°C e 24°C no dia 22/11/2023, entre 16°C e 25°C no dia 23/11/2023 e entre 14°C e 17°C no dia 24/11/2023. O tempo será marcado por sol, chuvas e aumento de nuvens, com índices moderados de radiação UV e umidade elevada. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se.