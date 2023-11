Confira a previsão do tempo para a cidade de Cachoeirinha (RS) nesta próxima semana de primavera: a temperatura variará entre 14°C e 27°C no dia 20/11/2023, entre 16°C e 32°C no dia 21/11/2023, entre 21°C e 25°C no dia 22/11/2023, entre 20°C e 27°C no dia 23/11/2023 e entre 15°C e 21°C no dia 24/11/2023. Fique por dentro das condições do tempo para se preparar para o dia a dia.