Este é o panorama do tempo para a cidade de Cachoeirinha (RS) durante a próxima semana. Na primavera, a temperatura variará entre 19°C e 27°C, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para enfrentar dias com céu nublado, garoa e temperaturas que variam entre frias e muito quentes. Confira abaixo as temperaturas máximas e mínimas previstas para cada dia: 13/11 (23°C/19°C), 14/11 (23°C/18°C), 15/11 (27°C/20°C), 16/11 (25°C/21°C) e 17/11 (27°C/20°C).