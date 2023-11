Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Brasília (DF): nos dias 4 e 5/11/2023, durante a primavera, a temperatura variará de 20°C a 27°C. No sábado, a sensação térmica será de 22°C a 31°C, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. Já no domingo, o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mantenha-se informado e aproveite o fim de semana na capital federal.