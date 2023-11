Este é o boletim do tempo para Brasília (DF) na próxima semana. Durante a primavera, a temperatura variará de 19°C a 32°C, com destaque para a máxima de 32°C no dia 24/11 e a mínima de 19°C no dia 24/11. Esteja preparado para dias quentes e secos, com sensação térmica variando entre 19°C e 31°C. A umidade relativa do ar variará de 27% a 88%, deixando o ar com sensação de umidade. Fique atento às informações e se proteja do sol intenso.